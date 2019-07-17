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РИА Новости

В Венесуэле оценили ограничение передвижения иранских дипломатов в США

Вчера, 21:25
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса . Архивное фото
ООН, 17 июл – РИА Новости. США совершают ошибку, ограничивая передвижения иранских дипломатов в Нью-Йорке, заявил журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, который принимает участие в мероприятиях в рамках ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.
"Если ООН находится в Нью-Йорке, государство, в котором располагается штаб-квартира (ООН – ред.), должно быть открытым для других правительств, для других взглядов и не ограничивать передвижения дипломатов. Это противоречит тому, что должно быть", - сказал Арреаса.
По его мнению, если штаб-квартира ООН находится в США, значит, Штаты "должны предоставлять свободу передвижений, свободу слова всем дипломатам". "Поэтому вы и содержите ООН здесь. Так что мы считаем, что это ошибка, которую совершает правительство США", - подчеркнул министр.
"Если они не верят в многосторонний подход, если они не хотят, чтобы ООН находилась здесь, им просто стоит сказать. Я уверен, что для ООН найдется место получше в мире", - указал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 18:53
Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США
США значительно ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на американскую дипломатическую ноту, отправленную миссии Ирана при ООН.
Агентство отмечало, что на дипломатов наложены такие же ограничения, как на главу МИД Ирана Джавада Зарифа, прибывшего в Нью-Йорк в воскресенье. Они могут передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при этой организации, резиденцией иранского посланника при ООН и международном аэропортом имени Джона Кеннеди. Причины ограничений пока неизвестны.
В дипломатической ноте от 12 июля сообщается, что правила передвижения, у которых нет конечного срока, относятся "ко всем членам постоянной миссии Ирана при ООН, их ближайшим членам семей и представителям иранского правительства в ООН".
В ноте отмечается, что для других передвижений необходимо получить разрешение от управления по делам иностранных представительств госдепа США, запрос необходимо делать по меньшей мере за пять дней. Также представителям миссии Ирана в ООН необходимо представлять на утверждение гостиничные номера. Представитель иранского МИД заявил, что ограничения не повлияли на работу Зарифа в Нью-Йорке в понедельник.
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