США исключили продажу Турции F-35

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его (самолета. — Прим. ред.) продвинутых возможностей", — пояснила Гришэм.

По ее словам, США предлагали Турции "перейти в начало очереди" на приобретение американских ЗРК Patriot, но не добились успеха.

В то же время замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд заявила, что Вашингтон обсуждает с Анкарой варианты решения ситуации с предоплатой за F-35.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.