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РИА Новости

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Вчера, 21:22
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что текст заявления о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня.
"Благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров — ОБСЕ и России — удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами", — приводит ее слова пресс-служба ведомства.
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Народная милиция ДНР заявила о готовности соблюдать перемирие.
"Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет очередное перемирие, как это было в предыдущие разы", — сказал представитель управления Народной милиции ДНР.

"Одно из самых прорывных заседаний"

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов напомнил, что 11 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором была подтверждена приверженность минским договоренностям и актуальность "нормандского формата".
"После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки", начался процесс подготовки к следующим мероприятиям", — добавил он.
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"Участники контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в "нормандском формате". Всем участникам группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что "нормандский формат" не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом", — подчеркнул он.
Грызлов отметил, что Украина по-прежнему не выполняет целый ряд обязательств, принятых именно в "нормандском формате" и реализация которых согласована с Донецком и Луганском.
Также полпред подчеркнул, что вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали основными темами работы заседания контактной группы 17 июля, "которое в итоге стало одним из самых результативных".
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Популярные комментарии
Украина то будет соблюдать перемирие, а вот насчет "ополченцев" к сожалению нет такой уверенности!
17 июля, 22:12
российский военный
4001216
как это надоело читать одно и тоже за 5 лет, ну не будет там мира, пока бандерлогам можно все на украине
17 июля, 21:26
Витя Сирнова
1130012
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