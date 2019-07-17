Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что текст заявления о перемирии включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня.

"Благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров — ОБСЕ и России — удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами", — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Народная милиция ДНР заявила о готовности соблюдать перемирие.

"Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет очередное перемирие, как это было в предыдущие разы", — сказал представитель управления Народной милиции ДНР.

"Одно из самых прорывных заседаний"

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов напомнил, что 11 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором была подтверждена приверженность минским договоренностям и актуальность "нормандского формата".

"После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки", начался процесс подготовки к следующим мероприятиям", — добавил он.

"Участники контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в "нормандском формате". Всем участникам группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что "нормандский формат" не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом", — подчеркнул он.

Грызлов отметил, что Украина по-прежнему не выполняет целый ряд обязательств, принятых именно в "нормандском формате" и реализация которых согласована с Донецком и Луганском.