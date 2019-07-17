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РИА Новости

В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте

Вчера, 21:17
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Горная порода обрушилась в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, в шахте находились 66 человек, один погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На момент обрушения породы в вентиляционном штреке в шахте находились 66 человек. В результате обрушения погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тело погибшего горняка уже доставлено на поверхность.
Остальных шахтеров решили не эвакуировать. "Шахты по добыче не останавливается", - сказал представитель ведомства.
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