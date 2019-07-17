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РИА Новости

Контактная группа договорилась восстановить мост в районе Станицы Луганской

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Контактная группа по Украине договорилась о восстановлении моста в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
"Контактная группа обсудила ситуацию в районе Станицы Луганской, где произошло разведение сил и средств. Сегодня представители Киева и Луганска подтвердили необходимость восстановления моста в Станице Луганской и пришли к договоренности, что стороны одновременно начинают его ремонт. Также сторонами принято обязательство, что мост будет использоваться исключительно в гражданских целях", - сказал он.
"Напомню, что КПВВ в районе Станицы Луганской – один из немногих пунктов перехода через линию разграничения. Мост на этом участке важен для решения проблем гуманитарного, социального плана", - добавил Грызлов
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
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Грызлов сообщил о новых мерах по контролю перемирия в Донбассе
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева также сообщила, что на переговорах в Минске "достигнуты определенных договоренностей" по вопросу ремонта моста на КПП "Станица Луганская".
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свою очередь заявил, что решение о ремонте согласовано на переговорах в Минске, "в свете договоренностей, достигнутых политическими советниками "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) на встрече в Париже.
"Стороны ознакомят рабочую группу по гуманитарным вопросам в течение 10 дней со своими частями проекта ремонта моста через реку Северский Донец на участке разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Стороны одновременно начинают ремонт моста: украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, а ОРЛО (отдельные районы Луганской области, не подконтрольные Киеву - ред.) восстановят покрытие и ограждения", - уточнил дипломат.
Сайдик отметил, что перед началом ремонта стороны проведут демонтаж фортификационных сооружений - синхронно и одновременно, начиная с сооружений на мосту. Он подчеркнул, что стороны приняли обязательства не использовать мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности.
Представители Киева при этом заявили, что готовы в кратчайшие сроки обеспечить свою часть ремонта моста в Станице Луганской. "Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста", - написала в Facebook Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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