Контактная группа договорилась восстановить мост в районе Станицы Луганской

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Контактная группа по Украине договорилась о восстановлении моста в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.

"Контактная группа обсудила ситуацию в районе Станицы Луганской, где произошло разведение сил и средств. Сегодня представители Киева и Луганска подтвердили необходимость восстановления моста в Станице Луганской и пришли к договоренности, что стороны одновременно начинают его ремонт. Также сторонами принято обязательство, что мост будет использоваться исключительно в гражданских целях", - сказал он.

"Напомню, что КПВВ в районе Станицы Луганской – один из немногих пунктов перехода через линию разграничения. Мост на этом участке важен для решения проблем гуманитарного, социального плана", - добавил Грызлов

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева также сообщила, что на переговорах в Минске "достигнуты определенных договоренностей" по вопросу ремонта моста на КПП "Станица Луганская".

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свою очередь заявил, что решение о ремонте согласовано на переговорах в Минске, "в свете договоренностей, достигнутых политическими советниками "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) на встрече в Париже.

"Стороны ознакомят рабочую группу по гуманитарным вопросам в течение 10 дней со своими частями проекта ремонта моста через реку Северский Донец на участке разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Стороны одновременно начинают ремонт моста: украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, а ОРЛО (отдельные районы Луганской области, не подконтрольные Киеву - ред.) восстановят покрытие и ограждения", - уточнил дипломат.

Сайдик отметил, что перед началом ремонта стороны проведут демонтаж фортификационных сооружений - синхронно и одновременно, начиная с сооружений на мосту. Он подчеркнул, что стороны приняли обязательства не использовать мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности.