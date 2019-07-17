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РИА Новости

В Киеве подтвердили планы провести обмен пленными по формуле "69 на 208"

Вчера, 21:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными по формуле "69 на 208", сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы .
Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что ДНР и ДНР предложили Киеву в срочном порядке провести обмен "всех на всех", Киев просит до шести недель на подготовку списка.
"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридической очистке и подготовке к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшему подтверждению удерживаемых лиц", - написала она в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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