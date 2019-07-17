В Киеве подтвердили планы провести обмен пленными по формуле "69 на 208"

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными по формуле "69 на 208", сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы .

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что ДНР и ДНР предложили Киеву в срочном порядке провести обмен "всех на всех", Киев просит до шести недель на подготовку списка.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридической очистке и подготовке к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшему подтверждению удерживаемых лиц", - написала она в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске.