Контактная группа по Донбассу согласовала меры по контролю за перемирием

ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, они будут включены в текст заявления о перемирии, сообщила в среду полпред самопровозглашенной донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа согласовала режим прекращения огня с 21 июля.

"Был крайне необходим прорыв в согласовании дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, которые будут включены в совместное заявление сторон о введении бессрочного и устойчивого перемирия. Благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров – ОБСЕ и Российской Федерации - удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.