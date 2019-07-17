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РИА Новости

Контактная группа по Донбассу согласовала меры по контролю за перемирием

Вчера, 21:10
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, они будут включены в текст заявления о перемирии, сообщила в среду полпред самопровозглашенной донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа согласовала режим прекращения огня с 21 июля.
"Был крайне необходим прорыв в согласовании дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, которые будут включены в совместное заявление сторон о введении бессрочного и устойчивого перемирия. Благодаря настойчивости и усилиям республик и посредников переговоров – ОБСЕ и Российской Федерации - удалось принудить украинскую сторону согласиться со всеми необходимыми действенными мерами", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что эти меры будут включены в совместный текст заявления о перемирии.
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