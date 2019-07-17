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РИА Новости

В Польше назвали причину аварийной посадки F-15 в Польше

Вчера, 21:09
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© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15 ВВС США
Истребитель F-15 ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15 ВВС США . Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Причиной аварийной посадки американского истребителя F-15 в Польше в среду стала птица, попавшая в двигатель самолёта, сообщает Генеральное командование польской армии.
Ранее сообщалось, что истребитель совершил аварийную посадку на аэродроме в Повидзе. По свидетельству очевидцев, из его двигателя шел дым.
"Подтверждаем, что имело место происшествие. F-15 ВВС США приземлился и взлетел снова", - говорится в сообщении. Уточняется, что причиной происшествия стала "птица, которую засосало в двигатель", не причинив вреда самолёту.
Американские боевые самолёты F-35 и F-15 прибыли в Польшу в рамках учений.
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