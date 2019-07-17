В Польше назвали причину аварийной посадки F-15 в Польше

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Причиной аварийной посадки американского истребителя F-15 в Польше в среду стала птица, попавшая в двигатель самолёта, сообщает Генеральное командование польской армии.

Ранее сообщалось, что истребитель совершил аварийную посадку на аэродроме в Повидзе. По свидетельству очевидцев, из его двигателя шел дым.

"Подтверждаем, что имело место происшествие. F-15 ВВС США приземлился и взлетел снова", - говорится в сообщении. Уточняется, что причиной происшествия стала "птица, которую засосало в двигатель", не причинив вреда самолёту.