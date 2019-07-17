Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T21:07Z
https://ria.ru/20190717/1556628786.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/74/1555457484_0:109:2794:1681_1036x0_80_0_0_4dc29a71257517ba42fd64a5ab005dde.jpg
РИА Новости

Грызлов сообщил о новых мерах по контролю перемирия в Донбассе

Вчера, 21:07
710
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской. Архивное фото
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Заявление о перемирии с 21 июля, принятое контактной группой по Украине, включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня – летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 года. Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня", - сообщил Грызлов журналистам.
Грызлов напомнил, что 11 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором была подтверждена приверженность Минским договоренностям и актуальность "нормандского формата".
"После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки", начался процесс подготовки к следующим мероприятиям", - добавил он.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 19:51
В Европарламенте оценили план Медведчука по Донбассу
"Участники Контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в "нормандском формате". Всем участникам Группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что "нормандский формат" не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом", - подчеркнул он.
На сегодняшний день Украина по-прежнему не выполняет целый ряд обязательств, которые приняты именно в "нормандском формате", и реализация которых согласована в Минске с Донецком и Луганском, отметил Грызлов.
Также полпред РФ подчеркнул, что вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали основными темами работы заседания Контактной группы 17 июля, "которое в итоге стало одним из самых результативных".
1102200
Обсудить 0
Борис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обвинил Порошенко в нежелании завершить войну
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, кому доверяет
Контактная группа по Донбассу согласовала меры по контролю за перемирием
Лента
новостей
Владимир Зеленский и его жена Елена
Зеленский рассказал, что сын называет его "Сам-Знаешь-Кто"
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
В Киеве подтвердили планы провести обмен пленными по формуле "69 на 208"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
В Европарламенте оценили план Медведчука по Донбассу
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Верховной раде
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Контактная группа договорилась восстановить мост в районе Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину "партнёрах"
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
США исключили продажу Турции F-35
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
В Венесуэле оценили ограничение передвижения иранских дипломатов в США
В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния