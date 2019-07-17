Грызлов сообщил о новых мерах по контролю перемирия в Донбассе

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Заявление о перемирии с 21 июля, принятое контактной группой по Украине, включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня – летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 года. Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня", - сообщил Грызлов журналистам.

Грызлов напомнил, что 11 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором была подтверждена приверженность Минским договоренностям и актуальность "нормандского формата".

"После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки", начался процесс подготовки к следующим мероприятиям", - добавил он.

"Участники Контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в "нормандском формате". Всем участникам Группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что "нормандский формат" не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом", - подчеркнул он.

На сегодняшний день Украина по-прежнему не выполняет целый ряд обязательств, которые приняты именно в "нормандском формате", и реализация которых согласована в Минске с Донецком и Луганском, отметил Грызлов.