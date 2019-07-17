Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователь Reddit Пользователь Reddit рассказал , как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.

Его сводный брат — мулат, а у его возлюбленной афроамериканские и азиатские корни. Автор поста обратил внимание, что у их новорожденного ребенка светлая кожа и каштановые волосы, хотя у обоих родителей они темные. Он сразу же сказал брату, что ребенок не от него. Такое предположение привело в ярость роженицу, которая потребовала от него немедленно покинуть палату.

Однако отец младенца вышел вместе с ним. Он признался, что сам давно подозревает свою девушку в неверности — она скрывает от него содержимое телефона, а знакомые видели ее профиль на сайте знакомств. Заручившись поддержкой сводного брата, мужчина потребовал провести тест ДНК, чем вызвал недовольство своих бабушки и дедушки. Возлюбленная просила его отказаться от этой идеи, но он не согласился. В итоге женщина призналась, что действительно изменяла ему.