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РИА Новости

Зеленский рассказал, что сын называет его "Сам-Знаешь-Кто"

Вчера, 20:55
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© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сын гордится его новой должностью, но говорит, что он сын "сами знаете кого": родители просили его не хвастаться, что он сын президента.

"Дочь привыкла уже, сначала очень волновалась. Сын в целом рад, он говорит - он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. поэтому он говорит, я сын знаете кого", - заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.

Президент также рассказал, что его жена Елена в статусе первой леди очень волнуется, так как "очень педантичная".
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