Зеленский рассказал, что сын называет его "Сам-Знаешь-Кто"

"Дочь привыкла уже, сначала очень волновалась. Сын в целом рад, он говорит - он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. поэтому он говорит, я сын знаете кого", - заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.