В ДНР готовы соблюдать новое перемирие в Донбассе

"Народная милиция ДНР привержена мирному разрешению конфликта. Мы готовы и дальше соблюдать режим прекращения огня. Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет очередное перемирие, как это было в предыдущие разы", - сказал представитель управления Народной милиции ДНР.