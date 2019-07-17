В ДНР готовы соблюдать новое перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики готова соблюдать новое перемирие в Донбассе, которое вступает в силу 21 июля, заявили в среду РИА Новости в ведомстве.
"Народная милиция ДНР привержена мирному разрешению конфликта. Мы готовы и дальше соблюдать режим прекращения огня. Надеемся, что украинская сторона ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет очередное перемирие, как это было в предыдущие разы", - сказал представитель управления Народной милиции ДНР.