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РИА Новости

Детей, усыновленных геями, должен проверить психолог, заявили в ОП

Вчера, 20:42
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Состояние детей, которые воспитывались в однополой семье из московского района Марьино, должны оценить психологи, заявила РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
В среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
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"Все зависит от психологического состояния детей: от их возраста, от их привязанности. Нужно понимать, что в нашей культуре это не принято, и поэтому, если об этом сейчас говорят в средствах массовой информации, можно предположить, что сейчас происходит с этими детьми в их социальном окружении. Здесь нужно смотреть, как они себя чувствуют", - сказала Зимова в ответ на вопрос о необходимости изъятия детей из однополой семьи.
Органы опеки, добавила она, как правило, приходят с проверками раз в несколько месяцев и заранее предупреждают о своих визитах. Поэтому проверить наличие в квартире другого мужчины сложно и "чисто технически" усыновление ребенка однополой семьей возможно.
"У нас не запрещено одиноким мужчинам брать в свою семью детей", - отметила Зимова.
Ранее руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков усомнился в квалификации уголовного дела, заведенного на соцработников в Москве по статье "халатность" и заявил, что приговор вряд ли будет обвинительным.
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