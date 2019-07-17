Детей, усыновленных геями, должен проверить психолог, заявили в ОП

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Состояние детей, которые воспитывались в однополой семье из московского района Марьино, должны оценить психологи, заявила РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

В среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

"Все зависит от психологического состояния детей: от их возраста, от их привязанности. Нужно понимать, что в нашей культуре это не принято, и поэтому, если об этом сейчас говорят в средствах массовой информации, можно предположить, что сейчас происходит с этими детьми в их социальном окружении. Здесь нужно смотреть, как они себя чувствуют", - сказала Зимова в ответ на вопрос о необходимости изъятия детей из однополой семьи.

Органы опеки, добавила она, как правило, приходят с проверками раз в несколько месяцев и заранее предупреждают о своих визитах. Поэтому проверить наличие в квартире другого мужчины сложно и "чисто технически" усыновление ребенка однополой семьей возможно.

"У нас не запрещено одиноким мужчинам брать в свою семью детей", - отметила Зимова.