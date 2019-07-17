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РИА Новости

ЛНР готова передать Киеву 19 пленных

Вчера, 20:39
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы передать Киеву 19 пленных в обмен на 107 сторонников республики, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
"Мы подтвердили свою готовность провести обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех подтвержденных на всех подтвержденных". На данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 107 сторонников республики, в ЛНР - 19", - заявила Кобцева.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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