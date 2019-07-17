ЛНР готова передать Киеву 19 пленных

"Мы подтвердили свою готовность провести обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех подтвержденных на всех подтвержденных". На данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 107 сторонников республики, в ЛНР - 19", - заявила Кобцева.