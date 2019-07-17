Зеленский обвинил Порошенко в нежелании завершить войну

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что предыдущая власть не хотела завершать войну в Донбассе.
"Я думаю, если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что прошлая власть не хотела этого делать. Я не знаю все основания, все условия, почему они не хотели, почему они тормозили. При этом они много раз общались с президентом России (Владимиром Путиным)", - заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале в YouTube.