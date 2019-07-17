МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке

Он также выразил соболезнования правительству и народу Турции, а также семьям жертв в связи с произошедшим, говорится на сайте МИД Ирана.

"Терроризм является страшным явлением, которое нанесло значительный ущерб странам региона. Единственный путь противодействия ему – это совместная борьба международного сообщества с террористическими группировками", - сказал Мусави, отметив, что необходимо положить конец политической, финансовой и идеологической поддержке террористов.

Ранее турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого консульства. Как сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, погиб заместитель генерального консула Турции в Эрбиле. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников генконсульства. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.