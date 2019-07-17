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РИА Новости

Зариф назвал ситуацию в Персидском заливе очень опасной

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
ООН, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал очень опасной ситуацию в Персидском заливе.
"Ситуация очень опасная. В Персидском заливе много военных судов там, где их быть не должно", - сказал Зариф журналистам на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что Ирану принадлежит водное пространство длинной в 1500 миль береговой линии в Персидском заливе. "Я не знаю, что там делают другие", - указал он
"Мы обеспечивали безопасность и стабильность в этом регионе. И я полагаю, безопасность и стабильность в этом регионе должна быть для всех, в том числе для Ирана", - отметил министр.
В Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеПерсидский заливМохаммад Джавад ЗарифИранВ мире
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