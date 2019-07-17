Зариф назвал ситуацию в Персидском заливе очень опасной

ООН, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал очень опасной ситуацию в Персидском заливе.

"Ситуация очень опасная. В Персидском заливе много военных судов там, где их быть не должно", - сказал Зариф журналистам на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что Ирану принадлежит водное пространство длинной в 1500 миль береговой линии в Персидском заливе. "Я не знаю, что там делают другие", - указал он

"Мы обеспечивали безопасность и стабильность в этом регионе. И я полагаю, безопасность и стабильность в этом регионе должна быть для всех, в том числе для Ирана", - отметил министр.