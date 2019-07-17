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РИА Новости

Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие

Вчера, 20:32
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Трехсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00.01 по киевскому времени (совпадает с мск - ред.)", - сообщил Сайдик на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы в Минске.
По мнению дипломата, это очень важное достижение, поскольку, согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в последнее время наблюдается рост как нарушений режима прекращения огня, так и числа жертв среди гражданского населения. "Это перемирие бессрочное, заявление содержит ряд мер, которые нацелены на обеспечение устойчивости этого перемирия", - отметил он.
Как следует из соответствующего заявления от 17 июля, контактная группа, при участии представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, "подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, подчеркивает при этом важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, о чем будут сделаны публичные заявления высшего командования сторон".
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В заявлении также говорится о важности эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня и уведомления о них СММ ОБСЕ; отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций; неприменения любого вида огня, включая снайперский; размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь, на объектах гражданской инфраструктуры (включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения).
Кроме того, в документе участники переговоров по Донбассу заявляют "о своей общей и твердой приверженности" полному выполнению минских соглашений. Они обязуются обеспечить "надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для проводимых ею мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".
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