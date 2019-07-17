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Первый туристский информцентр Подмосковья открыт в Домодедово

Вчера, 20:25
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© пресс-служба правительства Московской областиПервый туристический информационный центр Подмосковья в Домодедово
Первый туристический информационный центр Подмосковья в Домодедово
© пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый туристский информационный центр Московской области открылся в среду в подмосковном аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пассажиры смогут узнать у консультантов центра, расположенного на втором этаже в правом крыле основного здания аэровокзала, о главных достопримечательностях и событиях региона не только на русском, но и на английском языке, а также получить помощь в выборе отеля. Кроме того, с помощью интерактивного экрана здесь можно составить свой туристический маршрут по региону. База данных центра разработана на основе сайта welcome.mosreg.ru - главного путеводителя по Московской области.
"Это первый туристский центр Московской области, объединяющий главные маршруты нашего региона. Проект пилотный, нужно оценить его работу, понять, какие направления интересны туристам, чтобы в дальнейшем усовершенствовать ТИЦ и систему в целом. Аэропорты для таких центров - идеальная локация, ведь через них проходит огромный пассажирский трафик. И если говорить о планах, то размещение туристского центра в Шереметьево, стало бы логичным продолжением этой кампании", - отметила на церемонии открытия вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
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