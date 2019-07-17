Первый туристский информцентр Подмосковья открыт в Домодедово

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый туристский информационный центр Московской области открылся в среду в подмосковном аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пассажиры смогут узнать у консультантов центра, расположенного на втором этаже в правом крыле основного здания аэровокзала, о главных достопримечательностях и событиях региона не только на русском, но и на английском языке, а также получить помощь в выборе отеля. Кроме того, с помощью интерактивного экрана здесь можно составить свой туристический маршрут по региону. База данных центра разработана на основе сайта welcome.mosreg.ru - главного путеводителя по Московской области.