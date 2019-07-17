Европа хочет сохранить СВПД, но не готова платить за это, заявил Зариф

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019

ООН, 17 июл – РИА Новости. Европейские партнеры хотят сохранить СВПД, но не готовы платить за это, заявил журналистам глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Думаю, европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то, они не готовы инвестировать в безопасность. В конечном итоге они позволяют Соединенным штатам устанавливать свою повестку. Я не знаю, в интересах ли это европейцев", - сказал он.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.