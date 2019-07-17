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РИА Новости

К похищенному экс-командиру "ПВО ДНР" не пустили сотрудников МККК

Вчера, 20:21
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© предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Дочь похищенного украинскими спецслужбами бывшего командира "ПВО" подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявила, что представители Международного комитета Красного Креста передали ее отцу в СИЗО посылку от родных, однако их к нему не допустили.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. При этом в украинских СМИ Цемаха назвали "ценным свидетелем" по делу о гибели малайзийского Boeing летом 2014 года. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing. Дочь Цемаха сообщала, что обратилась в МККК с просьбой посетить ее отца, проверить его состояние здоровья и передать посылку.
"Красному Кресту удалось все-таки передать папе в СИЗО посылку. Но увидеть его не дали, мотивируя тем, что свидания разрешены только близким родственникам", - сообщила РИА Новости Мария Цемах.
Она не исключает, что представителей МККК не допустили к отцу, "чтобы они не могли увидеть его истинное состояние, оценить его здоровье".
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
10 июля, 13:50
В ДНР назвали цель похищения Киевом "свидетеля" по делу МН17
"Сказали (в МККК – ред.), что будут пытаться еще попасть к нему. Даже не исключают, что уже в следующий визит разрешат его увидеть", - добавила Мария Цемах.
Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова ранее заявила, что Цемах был назначен командиром бригады ПВО города Снежное спустя три месяца после крушения МН17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Глава ДНР Денис Пушилин
9 июля, 11:59
Пушилин заявил, что офицера ДНР похитили для фальсификации данных по MH17
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
5 июля, 10:44
Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
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