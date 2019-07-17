Стронники Талибана убили афганского генерала

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генерал национальной армии Афганистана убит солдатами, оказавшимися сторонниками радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Генерал национальной армии Афганистана убит солдатами, оказавшимися сторонниками радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на минобороны.

Представитель военного ведомства сообщил, что генерал Абдул Мубин Муджтаба командовал полком в провинции Газни. Он был убит во время инспекции блокпоста на автомагистрали между провинциями Газни и Кандагар.

В нападении участвовали двое солдат, связанных с талибами, один из них был убит, другой ранен.