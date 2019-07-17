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РИА Новости

Стронники Талибана убили афганского генерала

Вчера, 20:18
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генерал национальной армии Афганистана убит солдатами, оказавшимися сторонниками радикального движения "Талибан", сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на минобороны.
Представитель военного ведомства сообщил, что генерал Абдул Мубин Муджтаба командовал полком в провинции Газни. Он был убит во время инспекции блокпоста на автомагистрали между провинциями Газни и Кандагар.
В нападении участвовали двое солдат, связанных с талибами, один из них был убит, другой ранен.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками "Талибана" в провинции Бадгис.
Спецназ Афганистана
Вчера, 15:47
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
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АфганистанТалибанВ мире
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При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
РИА
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