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РИА Новости
Новости Подмосковья

Ознакомиться с документами времен ВОВ может любой житель Подмосковья

Вчера, 20:15
15
© РИА Новости / Григорий СысоевДевушка в читальном зале
Девушка в читальном зале
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Доступ к подмосковным архивным документам времен Великой Отечественной войны будет открыт для всех желающих. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу центрального Госархива Московской области. Прочитать документы Московской областной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков может любой желающий в читальном зале Центрального государственного архива Московской области.
Заместитель начальника Главного архивного управления региона Любовь Суздальцева отметила, что такая возможность появилась благодаря оцифровке данных архивных фондов. Среди документов, доступных для просмотра, есть уникальный акт от 25 января 1942 года, составленный очевидцами казни Зои Космодемьянской в селе Петрищево Грибцовского сельсовета Верейского района Московской области.
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