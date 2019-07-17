Ознакомиться с документами времен ВОВ может любой житель Подмосковья

Заместитель начальника Главного архивного управления региона Любовь Суздальцева отметила, что такая возможность появилась благодаря оцифровке данных архивных фондов. Среди документов, доступных для просмотра, есть уникальный акт от 25 января 1942 года, составленный очевидцами казни Зои Космодемьянской в селе Петрищево Грибцовского сельсовета Верейского района Московской области.