Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Государственный Эрмитаж . Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org

"В сети Интернет можно встретить дубликаты сайта Эрмитажа с очень похожими адресами и даже со скопированным оформлением страниц", - говорится в сообщении музея.

В Эрмитаже обращают внимание, что адреса сайтов-клонов могут отличатся другими написанием или другим доменным именем.