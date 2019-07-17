Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
"В сети Интернет можно встретить дубликаты сайта Эрмитажа с очень похожими адресами и даже со скопированным оформлением страниц", - говорится в сообщении музея.
В Эрмитаже обращают внимание, что адреса сайтов-клонов могут отличатся другими написанием или другим доменным именем.
Авторы сообщения призывают посетителей к осторожности и просят "быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов".
24 июня, 09:07Большой театр изменит механизм продажи билетов