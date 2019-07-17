В Московской области в 2019 году уменьшилось количество преступлений

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Подмосковье по сравнению с 2018 годом снизилось количество преступлений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального МВД Виктора Паукова.
Так, за первое полугодие 2019 года было зарегистрировано чуть более 39 тысяч преступлений, что на 4% меньше, чем в 2018 году. Полицейским на настоящий момент удалось раскрыть 26 тысяч дел.
Также глава подмосковного МВД отметил противодействие полицейских криминальным группировкам.
"Пресечена деятельность 18 ОПГ, в том числе семи этнических, состоящих из 97 участников, на счету которых три убийства, 12 разбоев, семь вымогательств и 220 мошенничеств", – сообщил глава регионального МВД Виктор Пауков.