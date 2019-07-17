Скандал с участием Зеленского попал на видео

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с директором аэропорта города Николаев Федором Барной.
Инцидент произошел во время визита главы государства на Николаевщину. Президент и директор воздушной гавани начали общаться на повышенных тонах, когда речь зашла о достройке терминала и необходимых на это средствах и времени.
"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?" - спросил Барна у Зеленского.
На что глава государства возмущено ответил: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"
В свою очередь Барна попытался извиниться и остановить Зеленского. После этого разговор продолжился на повышенных тонах.
Рабочая поездка президента в Николаев сопровождалась сразу несколькими скандалами. У Зеленского возник конфликт с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко. Глава государства потребовал от нее доказать, что она украинка. Он также призвал исполняющего обязанности главы администрации Николаевской области Вячеслава Боню уйти в отставку, потому что чиновник "относится к людям, как к скотам". После этого Зеленский попросил местных жителей и активистов помочь ему в поиске достойного кандидата на должность главы областной администрации.