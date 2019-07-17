Скандал с участием Зеленского попал на видео

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с директором аэропорта города Николаев Федором Барной.

Инцидент произошел во время визита главы государства на Николаевщину. Президент и директор воздушной гавани начали общаться на повышенных тонах, когда речь зашла о достройке терминала и необходимых на это средствах и времени.

"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?" - спросил Барна у Зеленского.

На что глава государства возмущено ответил: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

В свою очередь Барна попытался извиниться и остановить Зеленского. После этого разговор продолжился на повышенных тонах.