Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину "партнёрах"

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, его отговаривали от звонка российскому коллеге Владимиру Путину.
"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", - заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.
По его словам, "мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение".
"Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне", - сказал он.
Вчера, 18:24"… потому что это бред". Крымский политолог о петиции на сайте Зеленского Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России. В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал предложение.