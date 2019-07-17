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РИА Новости

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину "партнёрах"

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, его отговаривали от звонка российскому коллеге Владимиру Путину.
"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", - заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.
По его словам, "мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение".
"Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне", - сказал он.
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"… потому что это бред". Крымский политолог о петиции на сайте Зеленского Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России. В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал предложение.
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У Украины нет партнеров. Есть государства которые заинтерисованы в обнищании и уничтожении Украины и это точно не Россия.
17 июля, 20:46
iil.1964
6210004
Правда в том, что никакой единой украины существовать не будет , если парубий,тягинбок,корчинский,ярош,белецкий,турчинов и прочие не получат высшую меру наказания. А обстановка у вас такова, что это нереально. Забудте о своём государстве, его существование нернально.
17 июля, 20:19
mxx876
3600004
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