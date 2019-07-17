Умер режиссер Юрий Прохоров

Прохоров в 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища, был актером Севастопольского драматического театра им. Луначарского, а с 1971 года связал свою жизнь с кинематографом. Прохоров в качестве второго режиссера работал с такими режиссерами как Виктор Титов ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Не ждали, не гадали!"), Владимир Мотыль ("Расстанемся - пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорь Масленников ("Что сказал покойник"), Валерий Ахадов ("Женщин обижать не рекомендуется") и многими другими.