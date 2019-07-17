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РИА Новости

Юрист прокомментировал уголовное дело из-за усыновления детей геями

Вчера, 19:54
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Квалификация уголовного дела, заведенного на соцработников в Москве по статье "халатность" за то, что семье двух геев не запретили усыновить детей, сомнительна, и вряд ли приговор будет обвинительным, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
В среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
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"Я считаю, что это очень сомнительно с точки зрения квалификации обвинения. Если мы посмотрим на формулировку статьи "халатность", мы видим, что лицо, в отношении которого такое обвинение предъявлено, непрофессионально исполняло свои должностные обязанности, что привело к крупному ущербу. Я не понимаю, каким образом в данной ситуации складывается состав преступления", - сказал Грибаков РИА Новости.
Юрист пояснил, что в данном случае непонятно, как определялась субъективная сторона преступления: установлено ли, что соцработники знали о гомосексуальной паре, и если установлено, то каким образом. Также вызывает вопросы момент о том, какие конкретные действия, входящие в их профессиональные обязанности, они должны были предпринять. В таком случае должны быть специальные инструкции, отметил Грибаков.
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"Вопрос возникает к следствию: какой ущерб, чем он выражается? У детей будет искаженное представление о реальности? Подпадает ли такая формулировка под признаки "халатности"? Большой вопрос", - сказал Грибаков.
По мнению юриста, вынесение приговора по такому делу сомнительно. Также он отметил, что в данном деле нет дискриминации ЛГБТ-сообщества, потому что оно возбуждено не в отношении гомосексуальной пары, а в отношении соцработников.
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