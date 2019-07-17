В Европарламенте оценили план Медведчука по Донбассу

СТРАСБУРГ, 17 июл - РИА Новости. План главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука отвечает интересам Украины, считает депутат Европарламента Николя Бе (Франция).

Медведчук в среду представил в ЕП план по урегулированию ситуации на Донбассе, который, в частности, включает автономный статус региона. Украинский политик высказался за прямой диалог Киева, Донецка, Луганска, Москвы для разрешения конфликта.

"Когда предлагается план по примирению, это всегда очень амбициозная идея. Многие скажут, что это утопично или иллюзорно, но в то же время это необходимо", - сказал Бе журналистам по итогам встречи с Медведчуком.

Европарламентарий подчеркнул, что необходимо выйти из логики холодной войны по отношению к России. "Европейские институты подпитывали конфликт с Россией, используя Украину в этом конфликте. И я думаю, надо уйти от этой логики. Надо защищать территориальную целостность, суверенитет Украины, но не подпитывая новые конфликты с Россией", - добавил он.