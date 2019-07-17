Путин назначил послов в Конго и Бурунди

Президент РФ Владимир Путин на совместной с президентом Боливии Эво Моралесом пресс-конференции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Чепика послом РФ в Республике Конго, соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Чепика Георгия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Конго", - говорится в тексте указа.