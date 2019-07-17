Путин назначил послов в Конго и Бурунди

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Чепика послом РФ в Республике Конго, соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Чепика Георгия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Конго", - говорится в тексте указа.
Георгий Чепик прибудет на место Валерия Михайлова, который, по распоряжению президента, займет пост чрезвычайного и полномочного посла в Республике Бурунди.
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