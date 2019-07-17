ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно провести обмен "всех на всех"

Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Киевским правительством, для начала процесса верификации. Слева - уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Сегодня республики сделали предложение в срочном порядке произвести обмен удерживаемыми по формуле "всех на всех", — заявила Морозова.

В ответ украинская сторона запросила для окончательной подготовки списка до шести недель, после чего контактная группа по Донбассу назначит дату обмена.

Морозова добавила, что на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецком, на территории ДНР — 50 человек, разыскиваемых Киевом.

По ее словам, для "процессуальной очистки" этих людей ДНР нужно около месяца.

Омбудсмен отметила, что уточнение списка нужно для того, чтобы избежать ошибок прошлого обмена между сторонами конфликта в Донбассе, когда с украинской стороны были предложены люди, осужденные по уголовным статьям.

"Ни на какие поэтапные обмены мы не согласны", - добавила омбудсмен, напомнив о негативном опыт прошлого обмена, когда последующие этапы были заморожены на полтора года.

Обсуждение обмена пленными

Украина с апреля 2014 года ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.