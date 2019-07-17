Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Расширение числа украинцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, прокомментировали в Совфеде. Так, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал такое решение позитивным, так как украинцы получат двойное гражданство.

"Это даст им возможность получить образование, работу, какой-то социальный пакет и защищенность. По сути, Донецк и Луганск были насильственно оторваны от России, и мы не хотим, чтобы у нас терялась духовная связь. Именно из этих целей и был подписан президентом такой указ, чтобы жители республик чувствовали, что мы единый народ", — сказал Джабаров.

По словам сенатора, если политика Киева не изменится, ситуация может обостриться сильнее. В таком случае никто не захочет возвращаться на Украину.

"Тем не менее, я выражаю надежду на то, что Зеленский в этом вопросе взял паузу. Он рассчитывает получить контроль в парламенте и тогда сможет диктовать свою волю. Но если в вопросах ДНР и ЛНР он продолжит политику Порошенко, то Украину ждут тяжелые времена", — считает он.

В свою очередь, председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков отметил, что проблем с интеграцией граждан Украины, получившими российское гражданство, не возникнет, так как им не нужно учить русский язык, а культуры двух народов "почти идентичные".

"Вместе с тем, не стоит делать бесконтрольным выдачу гражданства украинцам на упрощенных условиях, нужно строго следить за этим процессом. Нашей стране нужны добропорядочные граждане, уважающие российские законы", - считает эксперт.