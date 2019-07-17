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РИА Новости

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

Вчера, 19:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
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Расширение числа украинцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, прокомментировали в Совфеде. Так, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал такое решение позитивным, так как украинцы получат двойное гражданство.
"Это даст им возможность получить образование, работу, какой-то социальный пакет и защищенность. По сути, Донецк и Луганск были насильственно оторваны от России, и мы не хотим, чтобы у нас терялась духовная связь. Именно из этих целей и был подписан президентом такой указ, чтобы жители республик чувствовали, что мы единый народ", — сказал Джабаров.
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По словам сенатора, если политика Киева не изменится, ситуация может обостриться сильнее. В таком случае никто не захочет возвращаться на Украину.
"Тем не менее, я выражаю надежду на то, что Зеленский в этом вопросе взял паузу. Он рассчитывает получить контроль в парламенте и тогда сможет диктовать свою волю. Но если в вопросах ДНР и ЛНР он продолжит политику Порошенко, то Украину ждут тяжелые времена", — считает он.
В свою очередь, председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков отметил, что проблем с интеграцией граждан Украины, получившими российское гражданство, не возникнет, так как им не нужно учить русский язык, а культуры двух народов "почти идентичные".
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"Вместе с тем, не стоит делать бесконтрольным выдачу гражданства украинцам на упрощенных условиях, нужно строго следить за этим процессом. Нашей стране нужны добропорядочные граждане, уважающие российские законы", - считает эксперт.
Цветков назвал указ президента гуманным и очень важным для тех людей, которые ассоциируют себя с Россией и не верят обещаниям украинских властей. По его словам, дело не в том, что на Украине гораздо хуже экономические условия и уровень жизни ниже, а в том, что многие украинцы справедливо опасаются за свою жизнь из-за проводимой властями Украины политики.
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РоссияУкраина
Популярные комментарии
Давно пора.
17 июля, 20:41
АЖАлександр Жилин
29000210
Этими паспортами убитых детей не вернешь.И сколько еще погибнет.Пора заканчивать весь этот кошмар.Что мы делаем в Сирии,когда вот здесь рядом от рук нацистов гибнут наши детки?А,господин Президент Российской Федерации?
17 июля, 21:24
ssva
6100020
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