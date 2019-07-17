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РИА Новости

Под Самарой почти 70 граждан Узбекистана попали в больницу после отравления

Вчера, 19:26
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ТАШКЕНТ/САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Почти 70 граждан Узбекистана госпитализированы с признаками отравления в Самарской области, сообщает в среду МИД страны.
Ранее СУСК Самарской области сообщило, что около 50 граждан Узбекистана доставлены в больницу с признаками отравления в состоянии легкой и средней степени тяжести. По предварительной информации, 60 узбекистанцев в этом году приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. По факту отравления проводится проверка.
"По информации Генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии "Кошелевский посад" в Самарской области, с диагнозом "отравление неустановленным веществом" госпитализированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МИД, работодатель проинформировал Генконсульство, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. "Все они работают легально и имеют трудовые соглашения", - отметили в министерстве.
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"С руководством предприятия и медицинских учреждений, куда помещены наши соотечественники, установлены рабочие контакты, и ситуация взята на контроль", - добавили в МИД Узбекистана.
Как уточнила пресс-служба областного минздрава, работники ООО "Кошелевский посад" обращались в лечебные учреждения Сызрани с признаками пищевого отравления, а затем их доставили в Самарскую областную больницу и Тольяттинскую больницу. "Все работники компании осмотрены в первый день обращения и находились под наблюдением медиков. С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова", - говорится в сообщении.
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УзбекистанСамарская областьПроисшествия
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