Еще в одном районе Пермского края ввели режим ЧС

ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Вслед за Бардымским, Сивинским, Кудымкарским и Юрлинским муниципальными районами подтопление зафиксировано в Гайнском районе Пермского края, на территории введен режим ЧС, сообщает ГУМЧС России по региону.

Во вторник в результате продолжительных обильных осадков в Пермском крае произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к размыву моста в Сивинском районе, подтоплению села Кува Кудымкарского района и села Акбаш Бардымского района. В ночь на среду повышение уровня воды было зафиксировано также в реке Лопва в селе Юрла Юрлинского муниципального района. Всего в трех населенных пунктах в зону подтопления попали 111 придомовых территорий, в том числе 24 жилых дома с населением 250 человек. В Кудымкарском и Юрлинском районах, по данным МЧС, из-за ЧП был введен режим чрезвычайной ситуации. Позже ведомство заявило о стабилизации ситуации и снижении уровня воды в реках в указанных районах.

"В результате дождевого паводка в п. Сейва Гайнского района подтоплены 24 придомовые территории. Органами местного самоуправления для звеньев территориальной подсистемы РСЧС введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - сообщили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал, эвакуация населения не требуется.

По данным МЧС, из-за сильных дождей в Гайнском районе были также размыты 5 автомобильных мостов, 2 участка автомобильных дорог, ведущих к трем населенным пунктам с населением 1117 человек. "Затруднен проезд легкового транспорта, по данным участкам возможен проезд грузовой техники высокой проходимости", - уточнили спасатели.