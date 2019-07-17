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РИА Новости

В Астраханской области возбудили более 40 уголовных дел по аварийному жилью

Вчера, 19:22
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в Астраханской области, 22 фигуранта доставлены к следователям, говорится в информации прокуратуры региона, предоставленной РИА Новости.
"Проведена работа, направленная на всестороннюю уголовно-правовую оценку в сфере капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По результатам дополнительных проверок в настоящее время возбуждено 43 уголовных дела, 23 из которых по материалам прокурорских проверок, доставлено к следователям 22 фигуранта", - сообщает прокуратура.
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Среди фигурантов дел - пять заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, и.о регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, экс-министр ЖКХ, заместитель регионального министра экономического развития, первый замдиректора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области".
В настоящее время в отношении задержанных лиц решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственный комитет в среду сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий на астраханских министров и бизнесменов. В их числе действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ области, которые, по версии следствия, с 2015 года незаконно выделили Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг некой компании при переселении людей из аварийного жилья.
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