В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Указ президента РФ по выдаче паспортов гражданам подконтрольной Киеву части Донбасса облегчит жизнь беженцам, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР И ЛНР.

"Этот указ облегчит жизнь людей, которые не по своей воле покинули свои дома (на подконтрольной Киеву территории -ред.) под давлением украинского режима и войны", - считает Мирошник.