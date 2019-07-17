В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Указ президента РФ по выдаче паспортов гражданам подконтрольной Киеву части Донбасса облегчит жизнь беженцам, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР И ЛНР.
"Этот указ облегчит жизнь людей, которые не по своей воле покинули свои дома (на подконтрольной Киеву территории -ред.) под давлением украинского режима и войны", - считает Мирошник.
Он уточнил, что многие жители, покинувшие свои дома на подконтрольной Киеву территории Донбасса, участвовали в референдумах 11 мая 2014 года, за что "подвергались или могли подвергнуться преследованиям" или бежали от "ужасов войны". "Это очень нужное уточнение, которое должно хоть немного улучшить и без того несладкую жизнь наших земляков-беженцев", - сказал Мирошник.