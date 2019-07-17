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РИА Новости
Ядерные технологии

Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.
"Вячеслав Рукша сообщил, что работа по продлению ресурса действующих атомных ледоколов ведется в графике. Существующий ледокольный флот "Росатома" будет способен работать до 2026-2027 годов. Параллельно строятся новые универсальные атомные ледоколы (головной и два серийных). Готовится запуск программы строительства еще двух серийных ледоколов: подтверждается срок поставки декабрь 2024-го и декабрь 2026 года соответственно", - говорится в сообщении представителя вице-премьера РФ по итогам совещания.
Ведется совместная работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счет средств ПАО "Новатэк", отмечается в релизе со ссылкой на замглавы "Росатома".
"Представители министерства транспорта РФ доложили о формировании неатомного обеспечивающего флота и флота для вывоза грузов по СМП. Так, по данным Росморречфлота, на данный момент практически все грузоотправители подтвердили планы по строительству или фрахту транспортного флота", - добавляется в сообщении.
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019
25 мая, 19:22
Атомный ледокол "Урал" передадут заказчику в августе 2022 года
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает в августе итогов конкурса по двум ледоколам типа "Арктика", рассчитывает получить контракт до ноября, ранее сообщил РИА новости глава ОСК Алексей Рахманов. На Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух таких серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Ядерные технологииВячеслав РукшаМаксим АкимовРосатомРоссия
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