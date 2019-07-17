Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Вячеслав Рукша сообщил, что работа по продлению ресурса действующих атомных ледоколов ведется в графике. Существующий ледокольный флот "Росатома" будет способен работать до 2026-2027 годов. Параллельно строятся новые универсальные атомные ледоколы (головной и два серийных). Готовится запуск программы строительства еще двух серийных ледоколов: подтверждается срок поставки декабрь 2024-го и декабрь 2026 года соответственно", - говорится в сообщении представителя вице-премьера РФ по итогам совещания.

Ведется совместная работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счет средств ПАО "Новатэк", отмечается в релизе со ссылкой на замглавы "Росатома".

"Представители министерства транспорта РФ доложили о формировании неатомного обеспечивающего флота и флота для вывоза грузов по СМП. Так, по данным Росморречфлота, на данный момент практически все грузоотправители подтвердили планы по строительству или фрахту транспортного флота", - добавляется в сообщении.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает в августе итогов конкурса по двум ледоколам типа "Арктика", рассчитывает получить контракт до ноября, ранее сообщил РИА новости глава ОСК Алексей Рахманов. На Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух таких серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.