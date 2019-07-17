Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он . Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook.

"Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом", – пояснил он.

Парубий напомнил, что регламент предусматривает такую возможность между пленарными заседаниями во время сессии Рады, но она закончилась еще 12 июля.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады", – добавил Парубий.

Для этого он попросил Зеленского предоставить Раде соответствующее письмо, как того требует закон.