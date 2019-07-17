Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook.
"Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом", – пояснил он.
Парубий напомнил, что регламент предусматривает такую возможность между пленарными заседаниями во время сессии Рады, но она закончилась еще 12 июля.
"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады", – добавил Парубий.
Для этого он попросил Зеленского предоставить Раде соответствующее письмо, как того требует закон.
В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Рада уже закончила свою работу, однако будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах. Ранее спикер парламента не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собраться на внеочередную сессию.