Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T19:05Z
https://ria.ru/20190717/1556625963.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155642/70/1556427085_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_b87bc8ebabeeee4760ce267979428518.jpg
РИА Новости

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Вчера, 19:05
18793
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Facebook.
"Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом", – пояснил он.
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
Вчера, 11:40
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Парубий напомнил, что регламент предусматривает такую возможность между пленарными заседаниями во время сессии Рады, но она закончилась еще 12 июля.
"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады", – добавил Парубий.
Для этого он попросил Зеленского предоставить Раде соответствующее письмо, как того требует закон.
Владимир Зеленский
23 апреля, 08:00
"Бежать будут все". Как Зеленский распорядится наследием Порошенко
В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Рада уже закончила свою работу, однако будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах. Ранее спикер парламента не исключал, что в случае необходимости текущий состав может собраться на внеочередную сессию.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:50
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
2017677612
Обсудить 5
Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину "партнёрах"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния