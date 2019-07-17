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РИА Новости

СНВ может быть распространен на новые типы оружия, заявил Рябков

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Российские и американские дипломаты обсудили в среду, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) может использоваться как инструмент контроля за отдельными новыми типами вооружений, которых на момент его заключения (2010) еще не было, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Рассмотрели ситуацию также под углом того, что договор по СНВ со временем, видимо, если он останется в силе, может представить собой инструмент контроля над отдельными типами наших новых вооружений, и выразили надежду на то, что если американцы последуют по нашему пути в этой части, то на их соответствующие средства, когда они появятся, таким же образом действие этого договора будет распространено", - сказал Рябков журналистам.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
Он пояснил, что речь идет, в том числе, о новых системах, которые не были произведены на момент заключения предыдущего СНВ. При этом Рябков подчеркнул, что "далеко не все новые системы могут рассматриваться под этим углом".
"Как и ожидалось американские коллеги не отфиксировали никакую позицию по теме продления (СНВ-3)... Мы убедились в том, что у них, видимо продолжается внутренняя проработка этого вопроса", - добавил замглавы МИД России.
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