СНВ может быть распространен на новые типы оружия, заявил Рябков

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Российские и американские дипломаты обсудили в среду, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) может использоваться как инструмент контроля за отдельными новыми типами вооружений, которых на момент его заключения (2010) еще не было, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Рассмотрели ситуацию также под углом того, что договор по СНВ со временем, видимо, если он останется в силе, может представить собой инструмент контроля над отдельными типами наших новых вооружений, и выразили надежду на то, что если американцы последуют по нашему пути в этой части, то на их соответствующие средства, когда они появятся, таким же образом действие этого договора будет распространено", - сказал Рябков журналистам.

Он пояснил, что речь идет, в том числе, о новых системах, которые не были произведены на момент заключения предыдущего СНВ. При этом Рябков подчеркнул, что "далеко не все новые системы могут рассматриваться под этим углом".