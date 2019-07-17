Рябков рассказал, каким должен быть новый ДСНВ

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Любое новое соглашение России и США в сфере контроля за вооружениями должно сохранить увязку наступательного и оборонительного оружия, которая есть в нынешнем договоре СНВ-3, заявил журналистам в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В Женеве проходят российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

"Одним из элементов действующего договора - и это записано в его преамбуле - является фиксация взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями", - сказал Рябков.

"Для наших американских коллег эта увязка, эта взаимосвязь создает дискомфорт, она, строго говоря, логику американского создания глобальной ПРО вводит в контекст компенсирующих балансирующих мер с нашей стороны, поэтому от этой взаимосвязи американцы предпочли бы отказаться", - объяснил российский дипломат.

При этом российская сторона в Женеве подчеркнула возрастающую значимость подобной взаимосвязи, сказал он.