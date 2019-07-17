Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T19:02Z
https://ria.ru/20190717/1556625852.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154977/09/1549770952_0:0:3104:1746_1036x0_80_0_0_8e359f8d5f7093b722d30d790043b00e.jpg
РИА Новости

Рябков рассказал, каким должен быть новый ДСНВ

Вчера, 19:02
257
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Любое новое соглашение России и США в сфере контроля за вооружениями должно сохранить увязку наступательного и оборонительного оружия, которая есть в нынешнем договоре СНВ-3, заявил журналистам в среду замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В Женеве проходят российско-американские переговоры по стратегической стабильности.
"Одним из элементов действующего договора - и это записано в его преамбуле - является фиксация взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями", - сказал Рябков.
"Для наших американских коллег эта увязка, эта взаимосвязь создает дискомфорт, она, строго говоря, логику американского создания глобальной ПРО вводит в контекст компенсирующих балансирующих мер с нашей стороны, поэтому от этой взаимосвязи американцы предпочли бы отказаться", - объяснил российский дипломат.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
При этом российская сторона в Женеве подчеркнула возрастающую значимость подобной взаимосвязи, сказал он.
"Поэтому любое новое гипотетическое соглашение с США в сфере контроля за вооружениями в обязательном порядке эту взаимосвязь должна отражать", - подчеркнул замглавы МИД России.
900000
Обсудить 1
МИД РФСергей РябковРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
СНВ может быть распространен на новые типы оружия, заявил Рябков
РИА
Новости
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
США не отреагировали на предложения обсудить продление ДСНВ, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД рассказал о возможных последствиях прекращения ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Россия обсудила с США влияние новых технологий, заявил Рябков
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков заявил об отсутствии сдвигов по теме ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков призвал сохранить в ДСНВ контроль за всем стратегическим вооружением
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков рассказал о результатах российско-американских консультаций
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия не ставила задачу сразу решить все вопросы в Женеве, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Рябков заявил об отсутствии подвижек по срокам проведения встречи по СВПД
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Россия и США обсудили возможность соглашения по ядерному оружию с Китаем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал переговоры с США в Женеве
Владимир Джабаров
Россия продолжит переговоры с США по стратегической стабильности
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года
Ракетный комплекс Искандер-М
США обеспокоены развитием в России нестрагического ядерного оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния