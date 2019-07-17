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РИА Новости

США не отреагировали на предложения обсудить продление ДСНВ, заявил Рябков

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. США не отреагировали должным образом на предложения РФ обсудить продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы рассмотрели эту ситуацию также под углом того, что ДСНВ со временем, видимо, со временем, если останется в силе, может представить собой инструмент над отдельными типами наших новых вооружений. И выразили надежду на то, что если американцы последуют по нашему пути в этой части, то на их соответствующие средства, когда они появятся, таким же образом действие этого договора будут распространено. Но, как и ожидалось, американские коллеги не отфиксировали никакую позицию по теме продления (ДСНВ – ред.)", - сказал он.
По словам Рябкова, Москва убедилась в том, что в США "видимо, продолжается внутренняя проработка этого вопроса".
"Мы должны получить дополнительный запас по времени для того, чтобы, с одной стороны, предсказуемость в сфере стратегических ядерных вооружений сохранялась на приемлемом уровне. А с другой стороны, чтобы мы имели зазор для обсуждения того, что будет дальше. Вообще, на этот вопрос – что будет дальше? – мы не получили внятных ответов американской стороны, хотя представили свои предпочтения и свои подходы достаточно понятные и логичные, как нам кажется", - добавил замглавы МИД РФ.
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