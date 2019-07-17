США не отреагировали на предложения обсудить продление ДСНВ, заявил Рябков

"Мы рассмотрели эту ситуацию также под углом того, что ДСНВ со временем, видимо, со временем, если останется в силе, может представить собой инструмент над отдельными типами наших новых вооружений. И выразили надежду на то, что если американцы последуют по нашему пути в этой части, то на их соответствующие средства, когда они появятся, таким же образом действие этого договора будут распространено. Но, как и ожидалось, американские коллеги не отфиксировали никакую позицию по теме продления (ДСНВ – ред.)", - сказал он.