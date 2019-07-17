Трамп прокомментировал арест организатора теракта в Мумбаи

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал арест в Пакистане предполагаемого организатора теракта в индийском Мумбаи.
"После десятилетних поисков так называемый "вдохновитель" террористических актов в Мумбаи арестован в Пакистане. В последние два года было оказано большое давление с тем, чтобы найти его!" - написал Трамп в Twitter.
В среду сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Пакистана арестовали Хафиза Саида - основателя и лидера организации "Джамаат-уд-Дава", политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи в 2008 году.
Ранее сообщалось, что Саид, которого Нью-Дели считает непосредственным организатором мумбайской атаки, с 2011 года числится на первом месте в списке "50 наиболее разыскиваемых террористов" Индии.
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Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющих друг к другу территориальные претензии.
* Запрещенная в России террористическая организация