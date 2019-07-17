Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T19:01Z
https://ria.ru/20190717/1556625743.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155603/97/1556039728_0:193:3071:1920_1036x0_80_0_0_1adadca9699afc26731260baac268f92.jpg
РИА Новости

Трамп прокомментировал арест организатора теракта в Мумбаи

Вчера, 19:01
338
© REUTERS / Pool/Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Pool/Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал арест в Пакистане предполагаемого организатора теракта в индийском Мумбаи.
"После десятилетних поисков так называемый "вдохновитель" террористических актов в Мумбаи арестован в Пакистане. В последние два года было оказано большое давление с тем, чтобы найти его!" - написал Трамп в Twitter.
В среду сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Пакистана арестовали Хафиза Саида - основателя и лидера организации "Джамаат-уд-Дава", политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии обвиняют в подготовке теракта в Мумбаи в 2008 году.
Ранее сообщалось, что Саид, которого Нью-Дели считает непосредственным организатором мумбайской атаки, с 2011 года числится на первом месте в списке "50 наиболее разыскиваемых террористов" Индии.
События в Буденновске
13 декабря 2017, 10:20
"Я думала, меня казнят": что пережили заложники банды Басаева в Буденновске
Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Индией и Пакистаном, имеющих друг к другу территориальные претензии.
* Запрещенная в России террористическая организация
401000
Обсудить 0
Дональд ТрампПакистанИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США
РИА
Новости
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Захарова назвала форум о СМИ в Лондоне "симпозиумом котов о защите мышей"
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
СНВ может быть распространен на новые типы оружия, заявил Рябков
Лента
новостей
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обвинил Порошенко в нежелании завершить войну
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
США не отреагировали на предложения обсудить продление ДСНВ, заявил Рябков
Паспорта РФ
В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
В Венесуэле оценили ограничение передвижения иранских дипломатов в США
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Истребитель F-35А
Турция лишится девяти миллиардов долларов инвестиций без программы F-35
Истребитель F-15 ВВС США
В Польше назвали причину аварийной посадки F-15 в Польше
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: обвинять Россию во вмешательстве в выборы стало старомодно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния