В СПЧ хотят попросить Минздрав пересмотреть список запрещенных лекарств

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что попросит главу совета Михаила Федотова обратиться к Минздраву РФ с просьбой пересмотреть список запрещенных в России лекарств в связи с задержанием матери тяжелобольного ребенка.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московский главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По его данным, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.

"Комиссия, которую я возглавляю, (СПЧ по социальным правам) готовит письмо и, соответственно, как только у Михаила Александровича будет возможность, письмо будет подписано и направлено в министерство здравоохранения для решения этой ситуации. Потому что... в такой ситуации очень много родителей", - сообщила РИА Новости Киркора.

По ее словам, в настоящий момент необходимо вернуться к списку запрещенных в России лекарств, к тем препаратам, которые родители вынуждены по каждому тяжелому заболеванию получать таким образом.

"Почему у нас нет таких препаратов в России,... почему они не разрешены, почему российские фармкомпании и их дженерики (лекарства-копии оригинального препарата) неэффективны для конкретного ребенка? Там большой комплекс работы. Если системно смотреть, то должна быть возможность выбора препарата у врача для эффективного лечения ребенка. И если врач считает, что этот препарат для 20 детей в России должен быть применен, значит, у нас должно министерство здравоохранения обеспечить им детей", - убеждена секретарь.

Член СПЧ отметила, что после прошлой ситуации, когда уголовное дело удалось прекратить, министр здравоохранения (Вероника Скворцова) говорила, что эти вопросы будут решены. "Но по итогу у нас вообще принято решение даже не закупать медицинское оборудование иностранного производства. То есть когда возникают такие жизненные истории, мы говорим о том, что системные проблемы нужно решать, а после этого еще усугубляем ситуацию с защитой права на здоровье наших граждан", - добавила она.

"Здесь получается, и врач, который понимает, что по методике лечения… этот препарат для конкретного ребенка будет наиболее эффективен, и мама, которая пытается защитить своего ребенка и облегчить его состояние - они становятся заложниками правовых норм. В нашем государстве решили, что они правильные с учетом всех процессуальных норм, которые у нас есть, законодательного органа", - заключила Киркора.