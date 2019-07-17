Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400

АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Первый этап поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 завершится в период от 23 до 25 июля, сообщил РИА турецкий военный источник.

"Первый этап доставки компонентов С-400 по воздуху будет завершен на следующей неделе, ориентировочно 23-25 июля", - сказал собеседник агентства.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. По сообщению Минобороны Турции, в Анкару прибыли уже 14 самолетов с элементами С-400. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.