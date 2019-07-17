Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T19:12Z
https://ria.ru/20190717/1556625527.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/28/1556472881_0:228:3077:1959_1036x0_80_0_0_504a8305f4b2ed412b1352bddc292a6a.jpg
РИА Новости

Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400

Вчера, 18:55
720
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Первый этап поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 завершится в период от 23 до 25 июля, сообщил РИА турецкий военный источник.
"Первый этап доставки компонентов С-400 по воздуху будет завершен на следующей неделе, ориентировочно 23-25 июля", - сказал собеседник агентства.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 12:32
США "уступит" Индии С-400, считают в ЦАМТО
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. По сообщению Минобороны Турции, в Анкару прибыли уже 14 самолетов с элементами С-400. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Министр армии США Марк Эспер
16 июля, 18:45
В США рассказали о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
2401001
Обсудить 0
С-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Москва не поддержала введение ЕС односторонних санкций против Турции
РИА
Новости
Паспорта РФ
В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
США исключили продажу Турции F-35
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал арест организатора теракта в Мумбаи
Лента
новостей
Штаб-квартира Министерства обороны США
Решение об исключении Турции из НАТО должен принимать альянс, заявили в США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
Путин упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины
Истребитель F-35А
Турция лишится девяти миллиардов долларов инвестиций без программы F-35
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
США "уступит" Индии С-400, считают в ЦАМТО
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США намерены сотрудничать с Турцией с учетом ограничений по С-400
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
В Европарламенте оценили план Медведчука по Донбассу
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
США обсуждают с Турцией ситуацию с предоплатой за F-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
Лента новостейМолния