Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Москва негативно отнеслась к тому, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был ограничен в передвижении в Нью-Йорке в ходе его визита для переговоров в ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В среду прошли переговоры Рябкова с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном и замгоссекреатря Андреа Томпсон.

"В случае с Ираном мы видим просто попытку политического харассмента. Но, я думаю, что иранские коллеги воспринимают это, с одной стороны, как неизбежное зло, а с другой, как плату за самостоятельность внешней политики, которую проводит эта страна", - заявил Рябкова журналистам в Женеве.

Он напомнил, что США не в первый раз вводят санкционные списки в отношении стран, "правительства которых по тем или иным причинам не устраивают Вашингтон". Граждане РФ, которые находятся в таких списках, сталкиваются с проблемами в получении американских виз даже при посещении мероприятий по линии ООН, отметил Рябков.