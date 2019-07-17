Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Москва негативно отнеслась к тому, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был ограничен в передвижении в Нью-Йорке в ходе его визита для переговоров в ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду прошли переговоры Рябкова с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном и замгоссекреатря Андреа Томпсон.
"В случае с Ираном мы видим просто попытку политического харассмента. Но, я думаю, что иранские коллеги воспринимают это, с одной стороны, как неизбежное зло, а с другой, как плату за самостоятельность внешней политики, которую проводит эта страна", - заявил Рябкова журналистам в Женеве.
Он напомнил, что США не в первый раз вводят санкционные списки в отношении стран, "правительства которых по тем или иным причинам не устраивают Вашингтон". Граждане РФ, которые находятся в таких списках, сталкиваются с проблемами в получении американских виз даже при посещении мероприятий по линии ООН, отметил Рябков.
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"Мы осуждаем это. Мы считаем, что США, создавая трудности для нормального участия государств в деятельности по ооновской линии, посягают на соглашение о приеме на территории США штаб-квартиры ООН. В ряде случаев они прямым образом нарушают это соглашение, о чем мы говорим в Нью-Йорке в комитете по отношениям со страной пребывания", - добавил замглавы российского МИД.