Нижегородские лесники получили почти сто единиц техники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям Нижегородской области в среду были переданы более 30 лесопатрульных автомобилей, предназначенных для оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконных рубок, лесопожарные машины и патрульные комплексы для работы в наиболее пожароопасных районах региона, а также лесохозяйственная техника, которая будет задействована в лесовосстановительных работах.

"Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В рамках этого нацпроекта нижегородские лесники получили почти 100 единиц техники. Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже около 20 лет. Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров", - заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Он отметил, что впервые за долгие годы Нижегородская область смогла получить 3 механизированные лесопосадочные машины.

"Каждая такая машина за смену может справиться с посадкой леса на площади в 5 гектаров. Для сравнения, чтобы выполнить ту же работу вручную, потребуется 20 человек. Кроме того, приживаемость саженцев при механизированной посадке намного выше. Уже этой осенью новые машины приступят к работе в нижегородских лесах", - добавил Люлин.

В свою очередь губернатор Нижегородской области сообщил, что в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч гектаров нового леса.