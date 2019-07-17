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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородские лесники получили почти сто единиц техники

Вчера, 18:49
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям Нижегородской области в среду были переданы более 30 лесопатрульных автомобилей, предназначенных для оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконных рубок, лесопожарные машины и патрульные комплексы для работы в наиболее пожароопасных районах региона, а также лесохозяйственная техника, которая будет задействована в лесовосстановительных работах.
"Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В рамках этого нацпроекта нижегородские лесники получили почти 100 единиц техники. Такого масштабного пополнения лесной техники в Нижегородской области не было уже около 20 лет. Нацпроект "Экология" позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров", - заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
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Он отметил, что впервые за долгие годы Нижегородская область смогла получить 3 механизированные лесопосадочные машины.
"Каждая такая машина за смену может справиться с посадкой леса на площади в 5 гектаров. Для сравнения, чтобы выполнить ту же работу вручную, потребуется 20 человек. Кроме того, приживаемость саженцев при механизированной посадке намного выше. Уже этой осенью новые машины приступят к работе в нижегородских лесах", - добавил Люлин.
В свою очередь губернатор Нижегородской области сообщил, что в 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч гектаров нового леса.
"Леса занимают больше половины территории Нижегородской области. От состояния "зеленых легких" нашего региона во многом зависит экологическое благополучие области, а значит, и здоровье нижегородцев. Именно поэтому обновление технического оснащения региональных служб, призванных защищать леса от огня и восстанавливать их, - важное событие для Нижегородской области", - подчеркнул Никитин.
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