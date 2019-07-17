Кузнецова назвала историю дела против матери больного ребенка недопустимой

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает недопустимой историю задержания матери тяжелобольного ребенка, которая заказала по интернету незарегистрированное в РФ лекарство, однако отметила, что специальное разрешение в Минздраве на препарат можно получить достаточно оперативно.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По его данным, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.

"Безусловно считаю, что ситуация недопустима, мы даже связывались с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые непосредственно участвовали в выяснении обстоятельств случившегося. Конечно, это происшествие требует тщательного изучения. Почему мама вынуждена была пойти на такой шаг? Если этот препарат ребенку назначен, то он должен его получать. Если препарат не зарегистрирован на территории РФ, то существует специальный порядок, и получить разрешение соответствующее в Минздраве можно достаточно оперативно", - сказала Кузнецова РИА Новости.

Она добавила, что очень надеется на "тщательное изучение этой конкретной ситуации".

"Конечно, очень хочется минимизировать травмы и для мамы, и на самом деле очень важно, чтобы ребенок, в конце концов, получил необходимые для него препараты. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией", - добавила уполномоченный.

Также детский омбудсмен отметила, что "это уже не первая ситуация, когда мама ребенка, страдающего тяжелым заболеванием, привлекается к ответственности за попытки приобрести необходимый препарат для своего ребенка".