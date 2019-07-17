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РИА Новости

Эксперт оценил перспективу интеграции украинцев в России

Вчера, 18:47
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблем с интеграцией граждан Украины, получившими российское гражданство, не возникнет, так как им не нужно учить русский язык, а культуры двух народов "почти идентичные", считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР И ЛНР.
"Украинцам зачастую не нужно учить русский язык, культурные традиции наших стран – почти идентичные, поэтому проблем с интеграцией не возникнет. Вместе с тем, не стоит делать бесконтрольным выдачу гражданства украинцам на упрощенных условиях, нужно строго следить за этим процессом. Нашей стране нужны добропорядочные граждане, уважающие российские законы", - считает эксперт.
Сам президентский указ Цветков назвал "своевременным" и "гуманным".
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"Этот указ своевременный, справедливый, гуманный и очень важный для тех людей, которые ассоциируют себя с Россией и не верят обещаниям украинских властей. Дело даже не в том, что на Украине гораздо хуже экономические условия и уровень жизни ниже – дело в том, что многие украинцы справедливо опасаются за свою жизнь из-за проводимой властями Украины политики", - заявил эксперт.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Украинцы - третья по численности национальная группа в России (1,7% жителей страны), послу русских и татар.
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Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
57330624
Обсудить 9
РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Смешно стало когда прочитал:" для тех людей, которые ассоциируют себя с Россией и не верят обещаниям украинских властей." Вопрос: А российским властям верить можно?
17 июля, 19:16
aandreikodan
15100011
Конечно верим, даже одному присвоено звание великомученника Дмитрия, придающего силы когда нет денег.
17 июля, 19:19
Моджахед Иванович
580002
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