Эксперт оценил перспективу интеграции украинцев в России

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблем с интеграцией граждан Украины, получившими российское гражданство, не возникнет, так как им не нужно учить русский язык, а культуры двух народов "почти идентичные", считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР И ЛНР.

"Украинцам зачастую не нужно учить русский язык, культурные традиции наших стран – почти идентичные, поэтому проблем с интеграцией не возникнет. Вместе с тем, не стоит делать бесконтрольным выдачу гражданства украинцам на упрощенных условиях, нужно строго следить за этим процессом. Нашей стране нужны добропорядочные граждане, уважающие российские законы", - считает эксперт.

Сам президентский указ Цветков назвал "своевременным" и "гуманным".

"Этот указ своевременный, справедливый, гуманный и очень важный для тех людей, которые ассоциируют себя с Россией и не верят обещаниям украинских властей. Дело даже не в том, что на Украине гораздо хуже экономические условия и уровень жизни ниже – дело в том, что многие украинцы справедливо опасаются за свою жизнь из-за проводимой властями Украины политики", - заявил эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.