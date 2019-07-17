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РИА Новости
Архангельская область

Орлов: меры по развитию МСП на Севере надо обсуждать в диалоге с бизнесом

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Павел Кононов
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 июл - РИА Новости. Конкретные меры по улучшению условий развития малого и среднего предпринимательства в Поморье и на других северных территориях необходимо обсуждать с представителями бизнес-сообщества в формате открытого диалога, считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Вопрос поиска индивидуальных решений с учетом особенностей ведения бизнеса на северных территориях, где "северные льготы", высокая стоимость энергоресурсов и непростая логистика накладывают серьезную нагрузку на субъекты МСП, был поднят Орловым на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
На встрече отмечалось, что Архангельская область ранее уже выступила с инициативой по включению в федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" задачи по разработке и внедрению комплекса мер по сокращению дифференциации условий ведения бизнеса субъектами МСП, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и эта инициатива поддержана Минэкономразвития.
Глава Поморья также затронул на встрече вопрос возможности докапитализации регионального фонда "Развитие", поскольку услуги фонда, в частности, микрозаймы, являются одними из самых востребованных и эффективных мер поддержки субъектов МСП в регионе.

"Только за первое полугодие 2019 года фондом выдано 73 займа на общую сумму 113,91 миллиона рублей. Потребность в докапитализации отражает значительное количество заявок: по состоянию на 15 июля на рассмотрении находятся заявки на общую сумму более 96 миллионов рублей. С 2010 года заёмщиками фонда стали представители всех без исключения муниципальных образований - городов и районов региона. При этом за 9 лет работы фонда заемщиками создано около 2,7 тысяч новых рабочих мест", - сообщил Орлов.

Кроме того, на встрече обсуждались меры стимулирования развития экономики моногорода Новодвинска в целях минимизации рисков ухудшения социально-экономического положения жителей города, создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, а также для содействия развитию МСП.
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